Il Parma si regala l' Inter in Coppa Italia | Bari battuto 1-0

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Un colpo di testa di Benedyczak, poco prima della mezz'ora del primo tempo, consente aldi battere 1-0 ilal Tardini. Gli emiliani approdano così agli ottavi di finale di, a gennaio la sfida a San Siro con l'. Il primo squillo è dei padroni di casa: Benedyczak da sinistra mette al centro per Bonny il quale calcia di prima intenzione ma non trova la porta. Ilrisponde con un insidioso spiovente di Botta, a metà tra il tiro e il cross, che sbatte sulla parte alta della traversa. E' ilperò a fare la partita, sfruttando soprattutto le corsie laterali. Termina alta una conclusione da fuori di Sohm mentre sui traversoni di Ansaldi e Del Prato manca la precisione nelle deviazioni di Benedyczak e ...

Forza Parma

DIRETTA/ Genoa Spal (risultato finale 1 - 0): Gudmundssongli ottavi di finale Naturalmente poi non va dimenticato Gianluigi Buffon, il suo portiere nel: per lui addirittura c'è il ... Il Parma liquida il Bari e si regala San Siro Il Parma ha battuto il Bari per 1-0 e si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023: se la vedrà con l'Inter ...Parma-Bari è stato il match che ha inaugurato il campionato di Serie B. Un avvio decisamente col botto alla luce dello spettacolare 2-2 finale. Mercoledì alle 18, al Tardini, la sfida avrà un gustoso ...