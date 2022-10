Governo | Meloni | chiari su politica estera | chi non è d' accordo fuori

Qualcuno in giornata azzarda già una data per il giuramento del nuovo. Il capogruppo di ... FdI e Forza Italia negli uffici del partito di Giorgiaalla Camera. A Montecitorio, come ...Domani via alle consultazioni Sullo stesso argomento: Berlusconi agita gli incubi ditra Putin, Casellati e Ronzulli Viva ildei politici che dovrà assumersi le proprie responsabilità ...Roma, 19 ott. (askanews) - 'L'Italia con noi al governo non sarà mai l'anello debole dell'occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a ...Giorgia Meloni torna a parlare per fare chiarezza sulle posizioni del futuro governo di centrodestra, parlando a seguito delle dichiarazioni di ...