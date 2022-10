“Gli uccelli non sono reali” | in duemila al corteo finto complottista a New York – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Birds aren’t real”. Con questo slogan circa 2mila personescese in strada, a New, per unche prende in giro le teorie complottiste. Il movimento è nato cinque anni fa proprio per ironizzare sulle assurdità in grado di superare il confine tra realtà e finzione. Non a caso, alla base del movimento c’è la teoria secondo cui glinon esistono estati sostituiti da droni che si occupano di sorvegliare i cittadini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.