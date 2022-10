Ferrari | Leclerc | “Soddisfatto della mia stagione in Formula Uno”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Onestamente sono moltodi questa. Naturalmente si farà sempre riferimento agli errori che ho commesso a Imola e in Francia, ma su 22 gare ci sarà sempre un errore, soprattutto se stai spingendo al limite”. Così Charlesparlasuain1 passata dal sogno iridato al terzo posto nel Campionato Mondiale, sopravanzato anche dalla seconda Red Bull, quella di Sergio Perez. In una intervista a RacingNews365 il monegasco ha provato a concentrarsi sui lati positivi di questo particolare 2022: “Non credo che quando ho commesso gli errori, stessi cercando di compensare altre mancanze. Sarebbero potuti accadere in qualsiasi momento. Non posso cambiare quello che è successo, ma ho la sensazione che se ...

Il pilota dellaavrà quindi come obiettivo massimo il secondo posto nelle gare restanti, ma ...commesso quegli errori errori stessi cercando di compensare delle mancanze - ha aggiunto- ...Il monegasco: 'Errori Se ne parla troppo. Quando si spinge al limite, possono ... F1 | Ferrari: motore 6 per Leclerc ad Austin con modifiche 2023 Nel corso di un'intervista Vermeulen ha parlato di Verstappen di Leclerc affermando che il monegasco avrebbe lo stesso talento dell'olandese ...Il monegasco ha parlato in vista del finale di stagione, in cui l'obiettivo sarà il secondo posto in classifica ...