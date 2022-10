“Broken By Desire To Be Heavenly Sent” | il nuovo album di Lewis Capaldi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il 19 maggio 2023 l’uscita deldisco che contiene il singolo “Forget me” in testa alle classifiche musicali mondiali Dopo il suo ritorno sulle scene lo scorso mese con ilsingolo “Forget Me” che gli ha fatto guadagnare la terza n.1 in Inghilterra,annuncia ora il suoin studio, “ByTo Be”– in uscita in tutto il mondo il 19 maggio 2023. Si tratta del seguito del suodi debutto “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, certificato Platino in Italia epiù venduto in UK del 2019 e del 2020. Dopo l’annuncio su TikTok del primo singolo “Forget Me”- attualmente tra i brani più trasmessi in radio nel nostro Paese- ...

Lewis Capaldi a Milano nel 2023 per un unico appuntamento italiano che ha già una data: l'artista si esibirà nel nostro Paese l' 8 marzo del prossimo anno per un solo spettacolo in programma al Mediol ...