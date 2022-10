Anzio | crolla palazzina | donna estratta dalle macerie | è grave Si cercano eventuali dispersi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una villetta èta intorno alle 10 di questa mattina ad. E' successo in via dei Faggi 98. Launifamiliare è improvvisamenteta su se stessa...

Sul posto i carabinieri diche indagano. L'esplosione, con molta probabilità dovuta ad una fuga di gas, si è registrata questa mattina all'interno di una villetta ad, centro del litorale ...Un'esplosione, poi il crollo. L'incidente è avvenuto a Lavinio, sul litorale romano e non distante da. Intorno alle 10 di mattina di mercoledì 19 ottobre si è sentita una forte esplosione, che ha poi portato al crollo di una villetta. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie una donna di ...Una villetta è crollata intorno alle 10 di questa mattina ad Anzio. E' successo in via dei Faggi 98. La palazzina unifamiliare è improvvisamente crollata su se ...Un’abitazione è crollata a Lavinio vicino ad Anzio, nell’hinterland romano, prima delle 10.30, a causa di una esplosione all’interno della depandance di una villetta che ha provocato un crollo in cui ...