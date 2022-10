AEW | E’ arrivato il licenziamento per Ace Steel dopo i fatti di All Out

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lo scorso settembre ad All Out si è generato un vero e proprio putiferio all’interno dello spogliatoio AEW. Le parole usate da CM Punk durante la conferenza stampa alla fine del ppv hanno lasciato il segno. Ne è scaturita un rissa nel backstage che ha visto coinvolti vari atleti tra cui lo stesso Punk, Ace, Kenny Omega e gli Young Bucks. Alla fine sono arrivati i provvedimenti disciplinari, con la sospensione, tutt’ora in corso, di Omega e dei Bucks. Stanno emergendo, ora, nuove notizie sulla vicenda; in particolare arrivano conferme suldi Ace. Acelicenziato Dave Meltzer, durante Wrestling Observer Radio, ha confermato ildi Aceda parte della AEW., molto amico di CM Punk, era stato assunto dalla ...