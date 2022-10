Roma | test accessibilità della Metro B | Montanini Cons IV Municipio | “Intervenire urgentemente per l’ascensore a Quintiliani”

(Di martedì 18 ottobre 2022). La maggioranza del IVha dato il via a una Commissione congiunta per fare un sopralluogo in tutte le fermatesulla Tiburtina e verificare il funzionamento degli ascensori presenti per garantire l’ai disabili. Tra tutti quellofermata, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadioA.S., era l’unico non funzionante, come denunciato dal capogruppo Lega del IV: “Riparare. Massimo rispetto per i disabili” “A 6 anni fa risale il mio primo video denuncia sull’inaccessibiltàfermataB di ...

Tuscia Web

, 18 ott. " Sensibilizzare e informare sempre di più sull'importanza della prevenzione e dello ... gastroenterologa del San Raffaele, ha proposto alle persone interessate, ilonline Premm5 per ...... il tutor disse ai poliziotti che ero stata io ad inserire ilnell'anagrafica ma poi non ha ...mia il compito al più presto mi sarebbe stato corretto e massimo in due giorni sarebbe arrivato aA novembre sarà possibile effettuare il test nei laboratori analisi dell’azienda La Asl Roma 4 aderisce alla campagna di prevenzione regionale per lo screening dell’infezione dell’epatite C (HCV) e a ...La Capitale torna così ad ospitare, per la quinta volta in 106 edizioni, l'arrivo del Giro d'Italia, cinque anni dopo la figuraccia della tappa neutralizzata per salvaguardare la sicurezza dei ciclist ...