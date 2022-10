Real Madrid | Ancelotti sul mercato | 'Non so cosa succederà | ma la nostra base resterà la stessa'

...00 Italia - Brasile 1 - 3 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Monaco - Anadolu Efes 95 - 92 18:00 Crvena Zvezda - Panathinaikos 75 - 77 19:30 Barcelona -75 - 73 Visualizza Euroleague CALCIO - ...Commenta per primo Le sconfitte di Manchester City (1 - 0 contro il Liverpool) e Barcellona (3 - 1 contro il) hanno consegnato al Milan e all'Atalanta due record prestigiosissimi : i rossoneri sono l'unica squadra imbattuta in trasferta nel 2022 dopo il ko degli uomini di Guardiola ad Anfield, ...Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, interrogato sul futuro dei Blancos sul mercato, ha risposto così: "Non so cosa accadrà in futuro. Penso che il futuro del nostro club sia già scritto. Gioca ...La punta del Real Madrid, Karim Benzema, è l'ultima di una lunga lista di vincitori del Pallone d'Oro, in cui non ci sono solo attaccanti ...