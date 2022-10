Mosca | Jet precipitato per un guasto tecnico Tre bimbi tra le vittime

(Di martedì 18 ottobre 2022) "Un" è la causa più accreditata dello schianto avvenuto ieri sera di un bombardiere russo Su-34 contro un palazzo di Yeysk, città russa sul Mar d'Azov. È quanto si legge in un rapporto...

Secondo le ricostruzioni fornite dai media russi, che citano il ministero della Difesa di, uno dei motori del caccia avrebbe preso fuoco impedendo al velivolo di portarsi in altitudine. I due ...... oltre 9mila militari e centinaia di veicoli blindati arriveranno in Bielorussia da, compresi ...del padre' - guarda GIALLO SUL CACCIA RUSSO - Gli inquirenti russi hanno aperto un'indagine sul...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Droni a Mosca, Usa e Ue minacciano sanzioni a Iran. LIVE ...Un jet militare russo Su-34 si è schiantato contro un edificio residenziale a Yeysk, città russa che si affaccia sul Mar d'Azov non lontana da Krasnodar. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Interfax. S ...