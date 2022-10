Fi | Craxi | ' auguri a Ronzulli e Cattaneo | grazie a Bernini e Barelli'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "di buon lavoro a Liciae ad Alessandro, nuovi capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, chiamati ad assolvere un importante incarico, in un momento difficile della vita del Paese. Sono certa che sapranno gestire con competenza e responsabilità questa travagliata fase della storia nazionale e globale, una prova cui è chiamata a rispondere con un surplus di impegno e compattezza la coalizione di centrodestra, alla quale Forza Italia non farà mancare idee e progettualità. Ad Anna Mariae a Paolo, capigruppo uscenti, va il ringraziamento di tutto il partito per l'impegno profuso, unitamente ad un in bocca al lupo per i prossimi traguardi che raggiungeranno". Lo afferma Stefania, senatrice di Forza Italia.

Il Foglio

La nota di Berlusconi: "Forte disagio per i veti" "Sincerial nuovo presidente del Senato ... Assenti Barachini, Bernini e, tra gli altri. Se non risponderanno anche alla seconda chiama, ...In ogni caso, di posto ce n'è fin troppo trattandosi di uno spazio al tempo stesso ... Governo, la Lega indica Fontana per la Camera. La Russa eletto in Senato senza l'appoggio di FI