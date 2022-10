Energia | Mattarella | serve solidarietà Europa | spero soluzioni da Consiglio Ue

Agenzia ANSA

... Sergio. Durante l'incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro', le parole di Berlusconi dopo l'incontro di ieri. ...E soprattutto, pronta non appena Sergiodovesse conferire l'incarico per il nuovo ... Al posto di Roberto Cingolani andrebbe Gilberto Pichetto ma l'potrebbe tornare a via Veneto, con ... Energia: Mattarella, serve più unità e solidarietà Ue - Ultima Ora Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Sulla crisi energetica serve maggiore solidarietà e unità europea, altrimenti si rischiano gravi conseguenze su famiglie e imprese. Lo ha sottolineato il Presidente della R ...ROMA (ITALPRESS) – Sostegno netto all’Ucraina, riconoscimento dell’impegno polacco per l’accoglienza ai profughi ucraini, ...