Elche – Real Madrid – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’, in difficoltà, accoglie mercoledì 19 ottobre all’Estadio Martinez Valero il, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I padroni di casa hanno avuto la sfortuna di non conquistare i tre punti nel pareggio per 2-2 con il Valencia di sabato, mentre gli ospiti hanno vinto la 250esima puntata de El Clasico portandosi a tre punti dalla vetta. Il calcio di inizio disi gioca alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreDopo la recente ripresa del Cadice, l’è sprofondato in fondo alla classifica de LaLiga dopo un inizio di campagna senza vittorie. Una delle tre squadre che non hanno ancora vinto ...