Daredevil | Born Again | Charlie Cox | Sarà una vera sfida | non vedo l' ora

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'interprete di Matt MurdockCox non vede l'ora di tornare a vestire ancora una volta i panni del personaggio nella serie tv. Prima che inabbiamo rivisto il Matt Murdock diCox in altre produzioni del MCU, ma presto arriverà una nuova serie tv tutta sua, e l'attore non potrebbe esserne più entusiasta. Lo abbiamo rivisto in Spider-Man: No Way Home e poi in She-Hulk: Attorney at Law:Cox era tra i ritorni più richiesti dai fan, e Kevin Feige e soci li hanno accontentati, aggiungendoci anche un grande regalo... Un dono di cui nemmeno l'interprete stesso era a conoscenza fino a qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale. "Ho scoperto dei piani per ...