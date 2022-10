Crollo al cimitero di Poggioreale | la rabbia dei parenti dei defunti | “Vogliamo i nostri morti” E accusano i lavori della metropolitana – Video

(Di martedì 18 ottobre 2022)diseppelliti aldiesprimono la loroper ilavvenuto lunedì. Alcuni di loro ritengono che il cedimento, il secondo dopo quello del 5 Gennaio, fosse prevedibile. “, ce li devono dare uno a uno, pietra per pietra,” dice una signora, Anna Petrazzuolo, familiare di un defunto seppellito al. Secondo la signora ilè dovuto anche ai. Lì vicino, si vedono le bare sospese sul vuoto dopo l’ultimo. Anche per Lucia Panepinto, familiare diseppelliti a, “è una vergogna”. ...

Poggioreale, dopo il crollo la rabbia dei familiari dei defunti Intorno alle 14:03 di ieri si è verificato il parziale cedimento dell'edificio a tre piani della Cappella della Resurrezione, ...Tagliarba in azione nell'area ai piedi della cappella della Resurrezione, crollata ieri al cimitero di Poggioreale. L'erba è così alta che ricopre vecchie ...Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. Dieci mesi dopo un'altra congrega è venuta giù all'interno del camposanto di Napoli. Rilievi sono in corso in un'area distante dall'altra già interessata…