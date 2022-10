Cresce il mercato auto in Europa a settembre 2022 | le immatricolazioni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Malgrado la crisi economica che sta mettendo in ginocchio diversi settori e aziende, ileuropeo sta riscontrando delle crescite: infatti, dopo un periodo non molto roseo di vendite, non solo lo scorso mese di agostoha raggiunto un segno positivo, ma anche il mese diha chiuso con ottimi risultati. Stando a quanto emerso dai dati dell’Europeanmobile Manufacturers’ Association (ACEA), il gruppo principale per gli standard nell’industria dell’mobile nell’Unione europea, lesono inndo del 9,6% rispetto al 2021. Difatti, si sono registrate 787870mobili vendute nelfino ad oggi rispetto alle 718718 dell’anno scorso. Tuttavia, al ...