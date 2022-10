Calcio | rifiuta la fascia arcobaleno | è gogna Lgbt contro Kokcu Feyenoord

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott — Nella masnada di atleti piegati e omologati — il più delle volte per convenienza — a dogmi antirazzisti ocalati dall’alto, esiste ancora qualche sportivo che non appare disposto a negoziare il proprio sistema di valori o le proprie idee: uno di questi è Orkun, 21enne centrocampista e capitano del, che nell’ultimo turno di Eredivisiel’AZ Alkmaar ha deciso di rinunciare alla— e dunque alla carica di capitano — pur di non indossare quellarinuncia alla: è bufera Motivi di fede religiosa, ha spiegato, che per non essersi piegato alla cannibalizzazionein corso negli ultimi anni negli sport —in particolar ...

