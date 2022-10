Calcio | Paolo Nicolato | “Poteva andare meglio Sarà un girone difficile ed equilibrato”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Saranno Francia, Svizzera e Norvegia le avversarie dell’Italia agli Europei Under 21 in programma dal 21 giugno all’8 luglio 2023 in Romania e Georgia. E’ questo l’esito del sorteggio, che si è disputato poco fa e che ha segnato il cammino degli azzurri in una manifestazione continentale che mette anche in palio tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La formula prevede sedici squadre divise in quattro gironi, con le migliori due classificate che si qualificano per i quarti di finale, con gli azzurri che incroceranno ilB, quello della Spagna. In chiave olimpiaca bisogna ricordare che la la Francia è qualificata automaticamente come paese ospitante; mentre l’Inghilterra non può qualificarsi, in quanto alle Olimpiadipresente la Gran Bretagna. Le prime tre classificate, ad esclusione di Francia ed Inghilterra, andranno alle Olimpiadi. ...