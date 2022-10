Bari-Bitritto | rinvenuta gravemente ferita sul ciglio stradale | 31enne soccorsa e trasportata all’ospedale in codice rosso Non chiare le cause dell' accaduto

Giaceva sul ciglio della strada, gravemente ferita, in un punto a ridosso della provinciale che collega. La donna, di circa 30 anni, è stata rinvenuta e soccorsa intorno alla mezzanotte. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che la hanno trasportata in ospedale in codice rosso: ...... Pugliese] Atletico Acquaviva - Nuova Daunia Foggia 3 - 0 [Genchi, Genchi, Capozzo]Norba - Lucera 1 - 2 [Pozzozengaro (L) al 49', autorete Croce (B) al 55', Frazzano (L) all'88'] Capurso - ...I dati raccolti negli ultimi due anni dal progetto regionale 'La Puglia non Tratta 5, insieme per le vittime', evidenziano 'un aumento delle situazioni di sfruttamento sessuale al chiuso nei ...LAVORI IN CORSO - Sarà chiuso per una notte il tratto compreso tra l'allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto ...