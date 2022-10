Atp Napoli 2022 | Nardi-Moutet sospesa dopo quattro games | campo scivoloso per via dell’umidità

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non c’è pace per i tennisti, il pubblico e l’organizzazione dell’Atp di. L’ultimo match di giornata, che vedeva inLucae Corentin, è stato infatti sospeso sul punteggio di 2-2 nel primo set. L’umidità presente in riva al mare ha reso di fattoil Centrale costruito presso la Rotonda Diaz. Il tennista transalpino ha iniziato a segnalare la cosa al giudice di sedia e al supervisor sin dal riscaldamento. Si è provato ad andare avanti qualche minuto, poi la decisione arrivata di sospendere la partita. Abbastanza chiare ed eloquenti le partite rivolte dall’arbitro al nostro: “Sospendiamo e continuiamo con calma domani. Non possiamo rischiare vi facciate male”. SportFace.

19.43 Kecmanovic ha vinto 33 punti su 40 al servizio. Pesa per Cobolli una percentuale deficitaria di punti vinti sulla seconda: 4 su 16 per il romano. L'azzurro non ha avuto neanche una palla break. ...Flavio Cobolli saluta subito la TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che si sta disputando sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. I l 20enne romano (ma è ...Flavio Cobolli saluta subito la Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che ...Flavio Cobolli perde al primo turno della Tennis Napoli Cup contro Miomir Kecmanovic. Il numero 30 del mondo lascia all’azzurro solo tre game in due set, e si qualifica al secondo turno.