Ucraina | Elia Putzolu è il terzo foreign fighter italiano ucciso

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il 28enneè ildall’inizio della guerra trae Russia. Originario della Sardegna, viveva da tempo nei dintorni della città russa di Rostov e si era arruolato nelle milizie di Putin nell’autoproclamata repubblica di Donetsk. Morto in Donbass,non era un mercenario. Sul caso indagano i carabinieri del Ros, che insieme alla Farnesina e alle autorità italiane a Mosca invieranno le informazioni alla procura di Roma. Dai primi accertamenti,sarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus che avrebbe sposato la politica filorussa nelle sue posizioni più estremistiche. Sul profilo Facebook ssi legge: “Pagina informativa e di ...

Si chiamavaPutzolu. Mentre è morto per impiccagione Roman Malyk , 49 anni, responsabile della campagna di mobilitazione locale per l'ordinata dal presidente Putin. La guerra in, ...Si chiamavaPutzolu - , era originario della Sardegna ma viveva da tempo nei dintorni della città russa di Rostov.Chi era Elia Puztolu, foreign fighter 28enne di origini sarde morto nel corso dei combattimenti nella regione del Donetsk ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Era nato a Siena Elia Putzolu, il foreign fighter 28enne che combatteva al fianco delle milizie ...