Sport in tv oggi | lunedì 17 ottobre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Loin tv di17: ecco il, glie la copertura televisiva digliivi del giorno. Appuntamento con il tennis con gli Atp di Napoli, Anversa e Stoccolma e, in serata, il Wta di Guadalajara. Continua il ciclismo con la settima tappa del Giro Langkawi, così come la Serie A con Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina. Di seguito il, glied i canali televisivi nel dettaglio.Face.

OA Sport

Nulla a che vedere con tensioni o polemiche pregresse anche se, la designazione perdi Di Bello (con il quale i giallorossi non vincono da due anni e mezzo e già lo scorso anno era stato ...Il calcio a volte è buffo. Segni 10 gol all'Ajax, poi un olandese di 19 anni, Joshua Zirkzee, ti mette sotto... Ma il Napoliè la sensazione di qualcosa di grande e inarrestabile. Ha rimontato il Bologna, lo ha sorpassato, si è fatto riprendere, ha chiuso avanti: 3 - 2. Decima vittoria consecutiva, Champions compresa; ... Sport in tv oggi (lunedì 17 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Il Lucera Calcio (Sport Lucera) vince ancora in trasferta, passando sul campo del Bitritto Norba. I ragazzi allenati da mister Palmieri hanno ben tenuto il campo, ma il risultato si è sbloccato a iniz ...ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dello sport e anche quello istituzionale si sono stretti oggi attorno a Paola Egonu. Per la campionessa della Nazionale femminile di pallavolo una pioggia di attestati di s ...