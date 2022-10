Segrate | Micheli sceglie due nuovi assessori e riassegna alcune deleghe | «Diamo spazio ai giovani» Sirtori FdI | «Sospettiamo difficoltà»

Comune di Segrate

... all'inizio del secondo mandato di Paolo, voluta per portare forze nuove e fresche in ...due nuovi assessori che andranno a prendere il posto di Damiano Dalerba (Pd) e Antonella Caretti (......contribuendo con la loro operosità a far crescere il nome e l'eccellenza di. In questa edizione, la ventunesima, a ritirare il riconoscimento raggiungendo sul palco il sindaco Paoloe ... La Giunta di Segrate si rinnova, il sindaco Micheli: “Diamo spazio ai giovani” Fuori dalla Giunta gli assessori Antonella Caretti e Damiano Dalerba, dentro Giulia Vezzoni (deleghe all'Associazionismo e Volontariato, Sport e Tempo Libero, Trasporti, Mobilità, Ciclabilità e Politi ...Oggi, lunedì 17 ottobre 2022, il sindaco Paolo Micheli ha presentato ufficialmente i due nuovi assessori che sostituiranno Damiano Dalerba e Antonella Caretti. Si tratta di Alessandro Pignataro e Giul ...