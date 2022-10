“Ne avevamo bisogno?” | bufera su Massimo Giletti | il racconto scabroso diventa un caso

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il conduttoreaccoglie nello studio di Non è l’Arena la vittima degli abusi: l’intervistaun boomerang in piena regola.(fonte youtube)Il navigato giornalistaanalizza regolarmente nel suo studio di “Non è l’Arena” casi di cronaca e temi di geopolitica, suscitando spesso negli spettatori reazioni contrastanti. Durante l’ultimo appuntamento con il format, il conduttore ha accolto nello studio di La7 la giovane Aurelia Bagnai, assurta all’onore delle cronache per undi reiterate molestie e abusi. Aurelia Bagnai, infatti, è il volto della denuncia dietro alla condanna dell’imprenditore Alberto Genovese, ideatore del portale “Facile.it”. Il facoltoso uomo d’affari è stato recentemente condannato ...

Parkett - Exploring Electronic Music

di un partner forte, con una grande esperienza nella tecnologia cloud, in grado di proteggere l'azienda e i nostri utenti con una soluzione completa e di supportare architetture di ...'A luglio scorso, con la Nazionale maggiore,perso la qualificazione al Mondiale 2023 ...dimenticherò mai i complimenti della Federazione e di aver regalato una gioia a un Paese che ha... Ecco perché Tita Lau è la DJ di cui avevamo bisogno Pogba non è solo un uomo fondamentale per la Francia, ma ha un disperato bisogno anche della Juventus. La squadra avrà bisogno di aiuto per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, ...Polemiche per l'intervista dell'attrice, che a proposito delle accuse al marito dice: "Era molto attraente". Tante le critiche alle sue ...