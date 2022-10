Legambiente-Ipsos-Unrae - Gli italiani non rinunciano allauto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Niente da fare: nonostante la preconcetta ostilità di alcune amministrazioni locali, l'automobile rimane essenziale per spostarsi. Lo ribadisce la seconda edizione dell'Osservatorio sugli stili di mobilità degli, promosso dain collaborazione cone con la partnership, da quest'anno, dell'. I dati rivelano come l'81% del campione di riferimento dello studio (età media 47 anni, per il 51% composto da donne, nel 54% occupato stabilmente, per il 45% residente al Nord, per il 20% al Centro e per il 35% al Sud) consideri l'auto il mezzo di trasporto più comodo di tutti e come il 72% non sia disposto a rinunciare a una vettura di proprietà o in uso esclusivo. Le abitudini. Secondo la ricerca, gliquando possono si spostano volentieri a piedi o in bicicletta, ...