Le parole di Xi Jinping avvicinano la guerra per Taiwan

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Al Pentagono ormai lo confessano senza troppi giri di: «Unaperè possibile». Gli analisti americani la ritengono a maggior ragione una probabilità, dopo aver ascoltato il discorso di Xitenuto ieri al XX congresso del Partito comunista cinese. Il presidente-segretario, che sabato prossimo si vedrà incoronato per un terzo mandato alla guida della Cina, lo ha chiarito con dichiarazioni incendiarie: «La riunificazione completa del nostro Paese deve essere realizzata», con la pace o con la forza. Pochi, a questo punto, dubitano che la «riunificazione» dell’isola ribelle con la madrepatria sia un obiettivo trascurabile dalla leadership cinese: lo stesso Xivuole farne il fiore all’occhiello della sua eredità (un po’ come Vladimir Putin intendeva conquistare l’Ucraina). ...

