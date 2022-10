Juve | UFFICIALE | Bremer out 20 giorni

E' il comunicato pubblicato sul sitodellasull 'infortunio di Breme r. Seguono aggiornamentiJuventus, ormai vicino al rientro il centrocampista francese. La conferma della sua procuratrice Rafaela Pimenta. L'emergenza infortuni - facendo ogni scongiuro possibile - sta per terminare. In casa ...La Juventus ha reso nota l'entità dell'infortunio rimediato nella giornata di sabato da Gleison Bremer: ecco quante partite rischia di saltare il difensore brasiliano Per una buona notizia ricevuta, c ...Pessime notizie per la Juventus dopo gli esami di Bremer che starà fuori diverse settimane per infortunio e potrebbe saltare anche l'Inter ...