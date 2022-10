Judo | i ranking mondiali aggiornati dopo la rassegna iridata 2022 Scutto | Lombardo e Parlati entrano in top10

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I Campionatidi Tashkentsono ormai passati agli archivi, assegnando quattordici titoli individuali (più uno a squadre) oltre a punti molto pesanti per la WorldList die per le graduatorie di qualificazione olimpica a Parigi 2024. Laha provocato inevitabilmente degli scossoni importanti nelle classifiche di molte categorie di peso e l’Italia può sorridere per l’ingresso inda parte di tre atleti. Assunta, grazie ai 1000 punti del terzo posto nella capitale uzbeka, ha recuperato cinque posizioni e adesso è la n.6 al mondo nei -48 kg. In campo maschile Manuel, nonostante la delusione per una nuova quinta posizione in un grande evento, ha scalato undici gradini in ...

Giorgia Stangherlin si è classificata al settimo posto nei 78 kg dei Mondiali di judo a Tashkent. L'azzurra ha debuttato con una vittoria nel turno d'apertura contro la belga... Trofeo Italia Abruzzo 2022 di Judo: terzo posto per l'astigiana Ginevra Aloise