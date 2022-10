Inflazione | a settembre carrello della spesa a +11% | al top dall' agosto 1983

L'Istat ha confermato che l'italiana ha segnato, nel mese di, un +8,9% su anno, con il cosiddetto "Carrello della spesa" ai massimi da agosto 1983. Movimenti volatili per i ...... l' Istat ha appena fatto sapere che il caro prezzi dial supermercato è cresciuto del 10,... Ecco da cosa dipende L'istituto di statistica ha spiegato che la causa dell'non è da ...L’Istat ha resi noti oggi i dati dell’inflazione di settembre delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilat ...L'indice FOI di settembre aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente. Cresce ancora l'inflazione. Non si arresta la crescita dell'indice Istat FOI che nel mese di ...