Gas | ad Amsterdam future novembre sempre più giù a 133 dollari -6 | 30%**

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 nov. -(Adnkronos) - Inizio di settimana in netto calo per le quotazioni del gas con idiche sul mercato Ttf diperdono oltre il 6% e vengono scambiati a 133al MWh. Si tratta di un valore mai più toccatodalla fine di giugno: dal picco del 26 agosto (a 349) il gas ha perso il 60% con una discesa pressoché ininterrotta delle quotazioni. Rispetto al valore di un anno fa (44), tuttavia il prezzo è tuttavia triplicato.

In Europa ottava precedente a due facce per l'inflazione L'ultima è stata una settimana (10 - 14 ottobre) ...Apre in forte calo il gas naturale sul listino Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre cedono il 3,87% a 136,5 euro al MWh (ANSA). (ANSA) ...Il price cap misura di ultima istanza e solo per tre mesi. La proposta legislativa sarà presentata dalla presidente von der Leyen martedì. Previsti acquisti congiunti per almeno il 15% del fabbisogno ...