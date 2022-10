“Conduco io questo programma” | Mara Venier a ruota libera a Domenica In

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Attimi di tensione a Ballando con le Stelle,non ci sta e perde totalmente le staffe davanti le telecamere.. il tutto durante la diretta. Ecco cos’è successo. Chefosse una persona schietta e diretta è stato sempre ben noto ai fan, basti pensare alle dichiarazioni fatte insieme a Loredana Lecciso, bloccando ogni sua parole diretta a Romina Power che aveva diffidato lei e ildal parlare dell’artista aIn. Una nuova puntata andata di recente in onda, però, ha visto un altro momento di tensione in atto per la conduttrice, la quale ha anche deciso di ristabilire i ruoli con una sua ospite, ricordandole come fosse lei la persona che conduceva ildellae non ...