Bonus attività fisica | chi | quando e come richiederlo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) C’è anche ilda tenere in grande considerazione per il 2023: a disposizione un mese di tempo per proporre la propria domanda, ovvero dal 15 febbraio al 15 marzo del prossimo anno per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022. L’agevolazione, che ricordiamo essere prevista dalla Legge di Bilancio di quest’anno, prova ad ammortizzare i costi degli esercizi fisici svolti con l’aiuto di un professionista allo scopo di migliorare la propria qualità di vita in caso di malattie croniche o di disabilità fisiche. Ilspetta alle persone che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate per l’effettuazione dimotoria adattata, ovvero esercizi fisici, di natura non sanitaria, prescritti per condizioni ...