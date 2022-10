Ascolti Tv analisi 16 ottobre | Serena Rossi chiude “Scherzi a parte” Fazio vola con Maneskin e Bonolis Bene l’Inter a pranzo e le moto all’alba

(Di lunedì 17 ottobre 2022)al top: “Mina Settembre” primo episodio a 4,7 milioni e 24,1%; Tg1 delle 20.00 a 4,695 milioni e 25,6%; “I Soliti Ignoti” a 4,518 milioni e 23%. “Mina Settembre” secondo episodio a 4,4 milioni e 27%. “Reazione a catena” 4,225 milioni e 26,94% con la seconda. Ammiraglie alle prese con la terza rete e poi la solita sfida tra Rete4 e La7 sull’approfondimento. Iri (laGp al mattino presto) e il calcio (Verona-Milan alla sera su Dazn) e lo sport in generale hanno inciso meno del solito sui risultati delle generaliste domenica 16. Su Rai1 in prima serata è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di Mina Settembre. Sempre lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato in onda i telefilm, mentre su Rai3 è tornata la nuova edizione di Che tempo che fa. Lato Cologno, su ...

Partita contiepidi (il protagonista Lino Guanciale, in realtà, aveva già calamitato meno ... Intanto, ledella polizia sul sangue ritrovato a bordo non hanno seguito. I sopravvissuti ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 16 ottobre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera, Citofonare Rai 2 e glidei programmi in onda nel preserale con ...Abbiamo già visto in un precedente articolo come sono andati i programmi della prima serata di ieri 16 ottobre 2022, ma che ascolti hanno fatto i talk show pomeridiani di Rai Uno e Canale Cinque Da a ...Ecco di seguito i dati Auditel e l'analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Amici, Verissimo e Da Noi… A Ruota Libera | Domenica 16 ottobre 2022.