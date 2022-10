Alessandro Tulli | chi è il fidanzato di Carolina Marconi | “Lui mi ha salvata”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Accanto ada diversi anni c’è, un uomo meraviglioso che le dimostra quotidianamente il suo amore incondizionato. Bellissimo e affascinante, è un ex calciatore: ha militato in diverse squadre del campionato italiano di serie A e B, tra cui la Roma, la Triestina, la Salernitana, Lecce e Piacenza.stanno insieme dal 2014 e hanno nel loro progetto di vita il matrimonio, anche se ancora non hanno scelto la data. L’ex gieffina stessa, qualche tempo fa, ha confessato al settimanale Nuovo: Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io eandremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare ...

Fanpage.it

Chi è Salvatore De Lorenzis, l'ex marito di Carolina Marconi Carolina Marconi è felicemente fidanzata con, ma nel suo passato c'è un ex marito. Si tratta di Salvatore De Lorenzis , che sposò a Racale, nel Salento, con rito civile. La coppia scelse una splendida tenuta dell'Ottocento per ...Nei giorni scorsi Carolina ha dichiarato di sentire molto la mancanza del compagno: sarà lui a entrare nella casa del GF Vip per farle una sorpresa Spazio anche al "triangolo ... Chi è Alessandro Tulli, il fidanzato di Carolina Marconi al suo fianco nella lotta contro il cancro Alessandro Tulli è un ex calciatore ed è fidanzato con la concorrente del Grande Fratello Vip Carolina Marconi ...Chi è Salvatore De Lorenzis, ex marito Carolina Marconi: "condannato per maltrattamenti". Ma guai giudiziari per l'imprenditore non sono ancora ...