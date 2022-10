Zingaretti a Meloni | “In democrazia non si danno ordini alle opposizioni”

La Stampa

'Alle 5:15 del 16 ottobre 1943 - prosegue- , soldati nazisti coadiuvati da funzionari ... 9 ore fa: "Orrore deportazione ebrei romani per furia nazifascista sia di monito" 'La vile e ...Parimenti, Giorgiaè stata abilissima nell'attestarsi sulla linea del fermezza. E non ... DANIELE LEODORI e NICOLAArroccato come una guarnigione di legionari nel fortino in mezzo al ... Scontro Letta-Meloni: “Logica incendiaria sull’elezione dei due presidenti”, la leader di FdI: “Parole gravis… La leader di Fratelli d'Italia ricorda il rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943: "Un orrore che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più. Una memoria che sappiamo e ...La premier in pectore nell'anniversario di una pagina drammatica della storia italiana: "Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l'Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Più di mille persone furo ...