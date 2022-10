Verona-Milan | tegola per Bocchetti | infortunio nella rifinitura!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) Hellasè il posticipo che chiuderà questa domenica, per poi ritornare a bomba domani con gli ultimi due posticipi, Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina. Ilha appena confermato la mozione di sfiducia nei con fronti di Cioffi e ha affidato il mandato a Salvatore, tra le altre cose, ex proprio dei rossoneri, i quali saranno i suoi primi avversari nel suo esordio al Bentegodi. DoigPrimo problema per l’allenatore degli scaligeri. Come riportato da TuttoMercatoWeb, “Salvatoredeve rinunciare a Josh Doig per la sua gara d’esordio sulla panchina dell’Hellas. L’esterno mancino scozzese ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura e al suo posto gioca Depaoli“.