Verona-Milan 1-2 | decide il gol di Tonali

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 sul campo delnel match valido per la decima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai rossoneri di salire a 23 punti e di rimanere a 3 lunghezze dal Napoli capolista. Ilrimane a 5 punti, nelle zone bassissime della classifica. I campioni d’Italia sbloccano il risultato al 9? con l’autorete di Veloso, che devia nella propria porta il cross di Leao. Il provvisorio pareggio dei padroni di casa arriva al 19?. Tiro non irresistibile di Gunter, Gabbia interviene in modo maldestro e beffa Tatarusanu: 1-1. Ilrischia in avvio di ripresa, Piccoli timbra la traversa e ilsfiora il vantaggio. I rossoneri aumentano ritmo e pressione, fino all’affondo vincente all’81’. Rebica innescache, davanti a Montipò, non ...

Commenta per primo Intervistato da Dazn il difensore del, Koray Gunter ha parlato del suo gol e della sconfitta contro ilIL GOL - 'L'allenatore mi ha dato più libertà di attaccare. Con un pochino più di fortuna potevo farne un altro. Ma per ...Commenta per primo Il tecnico delStefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul: 'Mi piace quello che dicono i miei giocatori, bisogna pensare in questo modo se vogliamo vincere. Abbiamo avuto un approccio più che ...Le parole in sala stampa nel post partita di Stefano Pioli Che analisi fa della partita “Partita difficile, cominciata bene. Poi abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo allungati, conced ...Ora una settimana libera per il Milan e il suo allenatore Stefano Pioli, dopo la vittoria sul Verona. Il tecnico rossonero parla così ai microfoni di Dazn dopo la partita: “ Dentro questa partita c’er ...