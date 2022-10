Tutti con Paola Egonu | la solidarietà di Draghi La Russa chiama il presidente della Federvolley

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ildel Senato Ignazio Laha avuto oggi un colloquio telefonico con ilFipav Manfredi per fare i complimenti alle azzurre per la Medaglia di Bronzo al Mondiale e interessarsi su quanto accaduto a, vittima di insulti sui social dopo la partita persa in semifinale contro il Brasile. Il mondo dello sport e anche quello istituzionale si sono stretti oggi attorno alla campionessa azzurra, a 24 ore dal suo sfogo “Offesa e stanca, mi prendo una pausa”, pronunciato dopo la finale per il bronzo dei Mondiali, vinta dalle azzurre, e poi parzialmente rettificato. Secondo quanto riporta la, laè stata insultata sui social dopo il ko delle ragazze allenate da Mazzanti contro il Brasile nelle semifinali ...

Sky Sport

TOMORI - 'E' un grandissimo giocatore, non devo essere io a dire le sue qualità: sono sotto gli occhi di. Farà una grandissima stagione e siamo contenti di averlonoi'.Siamoveri esseri umani', ha detto in un'intervista a France Presse. 'Volevo fare questo film ... Questa cosa e' personale per me, mi identitico moltoPinocchio, moltissimo in modo biografico',... Tutti con Paola Egonu: i messaggi di Draghi e Malagò per l'azzurra Nicola Barone: «Partita controllata dall’inizio alla fine, ottima prestazione di tutti. Siamo molto contenti di questo inizio di campionato, dobbiamo ...La squadra di Allegri, infatti, dopo le sconfitte con Milan e Maccabi Haifa aveva bisogno di una scossa che potesse svoltare la situazione, e la vittoria nel derby può aiutare la Juve a risollevarsi.