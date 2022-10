Tennis | Atp Firenze | titolo al canadese Auger-Aliassime

(Di domenica 16 ottobre 2022), 16 ott. - (Adnkronos) - Nel pieno rispetto del pronostico Felixha conquistato il torneo Atp 250 dibattendo in finale lo statunitense J.J. Wolf per 6-4, 6-4. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (tutto esaurito come dalla sessione serale di mercoledì), ilha fatto valere esperienza e classe a dispetto della potenza di un avversario alla prima finale Atp della carriera. Il numero 13 del mondo ha aperto il match con il break, trasformando la quarta palla utile dopo averne mancate tre consecutive da 0-40. Wolf ha reagito immediatamente trovando angoli impossibili, soprattutto con il dritto bomba. Ma anche il secondo turno di battuta di Wolf è finito male. La risposta aggressiva dinon ha dato scampo al ...

...la Federazione Italiana Lawn, che allora contava su 26 affiliati, il cui nome è stato poi modificato nel 1933 con l'abolizione della parte in lingua inglese. Inoltre, è in corso il torneo...72, ha superato in rimonta per 46 63 63 , dopo oltre due ore di battaglia, il tedesco Yannick Hanfmann, n. 166ed ottava testa di serie, battuto per la prima volta in quattro confronti. Per "...Firenze, 16 ott. - (Adnkronos) - Nel pieno rispetto del pronostico Felix Auger-Aliassime ha conquistato il torneo Atp 250 di Firenze battendo in finale lo statunitense J.J. Wolf per 6-4, 6-4. Davanti ...Il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto la finale di Unicredit Firenze Open torneo Atp 250 battendo lo statunitense Jeffrey John Wolf con il punteggio di 6-4 6-4. (ANSA) ...