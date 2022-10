Sapete chi sono i calciatori che hanno ricevuto un titolo regale da Elisabetta II? La risposta vi stupirà!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alcuniunonorifico dalla Regina. Ecco chie perchéottenuto il riconoscimento. Il protocollo reale ha regole che non danno solo problemi come asserisce Meghan Markle, ma che riescono anche a regalare delle 'gioie' ai sudditi, soprattutto nel caso in cui lo meritino. Ad esempio agli sportivi, la Regina, quando era ancora in vita, era solita dare unil cosiddetto MBE, Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Ebbene, questo riconoscimento è spettato anche ad alcuni giocatori di calcio attivi in Europa League e conosciutissimi. Ecco chi. Il 21 aprile di ogni anno, in occasione del suo compleanno, la Regina, era ...