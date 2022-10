Pattinaggio di figura | Budapest Trophy 2022 | dominio azzurro | trionfa Rizzo

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sul ghiaccio del Vasas Jégcentrum è. Al, sesta tappa stagionale delle ISU Challenger Series, gli italiani si prendono la scena in campo maschile centrando tre dei primi quattro posti in classifica: vittoria per Matteo, terza posizione per Nikolaj Memola e quarta piazza per Gabriele Frangipani. Secondo posto, invece, per lo svizzero Lukas Britschgi, con una grande rimonta dal quinto posto del corto. Are è Matteo, secondo dopo il corto e autore oggi del miglior libero di giornata (170.21 punti) grazie a cui ha completato il successo andando are a quota 253.34. Il 24enne torna così sul gradino più alto del podio di una Challenger Series a quasi cinque anni dall’ultima ...