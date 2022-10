La pasticcerica portoghese | oltre le crostate all' uovo

Leggi su agi

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - Scoprire le ciambelle alla crema pasticcera, il pan di Spagna all'e gli strati di biscotti imbevuti di caffè, a Lisbona e Porto, è un'esperienza del palato e del gusto più unica che rara. Mangiare pasticcini caldi appena sfornati è pertanto anche uno dei migliori motivi per visitare il Portogallo, suggerisce il Washington Post che indica anche dei dolci precisi: “Dalla decadente torta di biscotti ai budini di petto di pollo sminuzzati, c'è una tradizione diversificata di dolci portoghesi che abbraccia secoli di storia e migliaia di creazioni”, precisa il quotidiano, che li elenca uno per uno. Dola-de-Berlim Tradotto, significa “palle di Berlino”, che furono portate in Portogallo “da ebrei tedeschi che andavano sulle spiagge vicino a Lisbona” e sono uno dei pochi dolci portoghesi ad essere fritti e non al forno. Tant'è che la pasticceria a forma di ...