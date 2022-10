Iran | sedata una rivolta nel carcere dove è detenuta Alessia Piperno

Leggi su 361magazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) . Nellaè stato anche appiccato il fuoco in un deposito Un incendio di vaste dimensioni è divampato, nella tarda giornata di ieri, 15 ottobre, nelEvin a Teheran (), lo stesso, la travel blogger romana arrestata lo scorso 28 settembre scorso. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, l’incendio sarebbe scoppiato a seguito di unadi detenuti nella sezione 7 della struttura. In questa parte del penitenziario sono detenuti coloro che sono in attesa di processo e la maggior parte sono persone arrestate durante le recenti manifestazioni. BREAKING: Heavy fire reported at Evin prison in #‘s capital Tehran which holds political prisoners. Shots ...