Incubo gas nei “giorni della merla” | Tabarelli | “Perché siamo nei guai”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Quando su questo sito facevamo notare che l’inflazione si stava alzando e che sarebbe stato un grosso problema, nessuno ci pensava. Quando facevamo notare che, va bene combattere la Russia, però le sanzioni sul gas le avremmo pagate care, qualche debunker ci infilava nel calderone dei “putiniani” senza motivo. Adesso che tutti stanno facendo i conti con i rincari delle bollette, sarebbe troppo facile auto-proclamarsi profeti in Patria. Il punto è che – questo il più grande errore di Draghi – la questione non è mai stata una scelta tra “condizionatore” e “pace”, ma il modo di riuscire a impensierire Mosca senza darci la zappa sui piedi. Non ciriusciti se è vero, come dice Davide, presidente di Nomisma Energia, per questo inverno e per il prossimo sarebbe il caso di “comprarci un generatore elettrico”. La bomba...