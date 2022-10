Due lampi premiano l’Inter ma la Salernitana ha motivi per sorridere

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDueda fuoriclasse, uno per tempo, e il piano partita è compromesso. Laperde 2-0 a San Siro controma esce dalla Scala del calcio a testa alta. Una prova di compattezza e organizzazione, quella dei granata, a cui è mancata una produzione offensiva tale da contrastare la fisicità dei quotatissimi difensori avversari. Lecito che ci sia anche del rammarico, dal momento che l’approccio alla gara nei due tempi era stato ineccepibile. Giuste distanze tra i reparti, chiusure puntuali, marcature strette. Ma quando di fronte ci sono campioni del calibro di Lautaro Martinez e Barella c’è poco da fare. Due perle, quelle prodotte dagli assi di Simone Inzaghi, alle quali non si può fare altro che applaudire. Le scelte – Nicola nel suo classico 3-5-2 conferma Pirola in difesa e piazza Vilhena in ...

... poi anche lui perde un po' la bussola come tutti e sbaglia nellefasi, partecipando alla ... Majer 6 - Uno dei pochiin fase di palleggio anche se pure lui non ha vita facile. Nel primo gol ...