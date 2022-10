Roma | scritte contro La Russa | indagine della polizia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ladi Stato ha aperto un'sulla scrittail neo - presidente del Senato, Ignazio Laapparsa in via Guendalina Borghese, nel quartiere Garbatella, a. Si tratta di una ...

- La Polizia di Stato ha aperto un'indagine sulla scritta contro il neo - presidente del Senato, Ignazio La Russa apparsa in via Guendalina Borghese, nel quartiere Garbatella, a. Si tratta di ..."Mi pare che tra le coseda Berlusconi manchi una cosa: non sono ricattabile". È Giorgia ... Si ricorda quando l'attuale presidente di FdI si candidò a sindaco di: "Una mamma non può ...Gli insulti firmati dagli "Antifa" sulla serranda della sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella La Polizia di Stato ha aperto un'indagine sulla scritta contro il neo-presidente del Senato, Ignazio L ...Le parole sono comparse nella notte sulle serrande della sede che fu del Msi ed ora è del movimento giovanile Azione Giovani legato a Fratelli d'Italia ...