Maroni “archivia” Salvini | alla guida della Lega serve un moderato | competente

(Di sabato 15 ottobre 2022) Per la"io non faccio nomi, però il suo profilo ce l`ho ben chiaro: deve essere quello di une con grande passione. E poi deve starelarga da ogni cerchio magico e ascoltare di più veri militanti". Roberto, ex ministro dell'Interno, esponente, non demorde e continua a mettere nel mirino la gestione di Matteo, che alle Politiche del 25 settembre scorso non è riuscita a raggiungere la soglia del 9%. L'ex segretario del Carroccio si è di nuovo speso per chiedere al Carroccio di sostituirecon un nuovo profilo dalle caratteristiche ben ...

'La vittoria è netta - sottolinea- . Svanisce quella che per il centrodestra era l'unica paura e per il centrosinistra l'unica speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Meloni potrà ...'La vittoria è netta - sottolinea- . Svanisce quella che per il centrodestra era l'unica paura e per il centrosinistra l'unica speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Meloni potrà ... Archiva, una mentalità liquida favorisce la digitalizzazione Alla convention di Confindustria Varese assenti Giorgetti e Maroni. Da Bonomi a Munari: "Ci aspettiamo un'azione di governo non gridata e non social ...