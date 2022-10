In pizzeria con la pistola in borsa | si siede e gli parte un colpo accidentale che lo trafigge alla mano | arrestato

Alguer.it

Un colpo di pistola esplode in, un uomo viene colpito alla mano e all'addome. Gli altri clienti presenti nel locale ...l'hanno trasferito al carcere di Bancali e l'hanno arrestatol'accusa ...Gli agenti della squadra mobile hanno colto il genitore8 dosi di cocaina in tasca, dopo che l'avevano visto cederne un'altra ad un acquirente, all'interno dellarisultata intestata alla ... Olmedo: In pizzeria con la pistola. Parte il colpo, è il panico: arresto Un colpo di pistola esplode in pizzeria, un uomo viene colpito alla mano e all'addome. Gli altri clienti presenti nel locale pensano a una sparatoria, ma poco più tardi si scopre ...Un nuovo cosplay di Marin da parte di lady_pizza_hug per My Dress-Up Darling ci mostra la protagonista in attesa della Seconda Stagione della serie.. Con la Stagione 2 in arrivo, torniamo nuovamente ...