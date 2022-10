Imma Tataranni 3 ci sarà? Le indiscrezioni

Smessi i panni di Pietro De Ruggeri, marito di, l'attore napoletano è pronto a vestire quelli del personaggio nato dalla penna di Diego De Silva . Nel cast anche Teresa Saponangelo, ...Lorenzo Di Palma Spettacolo 20:35 domani sera stasera in onda 15 Ott Sarà Massimiliano Gallo , uno degli attori italiani più apprezzati del momento, già marito di "" e commissario dei "Bastardi di Pizzofalcone" il " Ballerino per una notte " che scenderà in pista, sabato 15 ottobre alle 20.35 su Rai1, nel secondo appuntamento della stagione con " ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Stasera in tv - sabato 15 ottobre 2022 - seconda puntata di Ballando con le stelle (dalle ore 20,35), lo show di Rai1 condotto da Milly ...