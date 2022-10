Il futuro di Xi Jinping e della Cina | cos’è e cosa prevede il XX Congresso del Partito Comunista Cinese

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il 16 ottobre 2022 prende il via il XXdel(PCC), l’appuntamento politico più attesoRepubblica Popolare(RPC). Con ogni probabilità ilconsegnerà a Xi, attuale presidente, un inedito terzo mandato al vertice del PCC per ricoprire la medesima carica altri cinque anni. A quel InsideOver.

... che adesso si è ridotto sia a causa della maggiore assertività di Xisia perché gli Stati ... Alla luce di tutto questo, ildella Bri in Europa appare a rischio, soprattutto se le imprese ...... da cui attende il conferimento di uno storico terzo mandato al presidente Xi. L'evento ... La componente che misura le aspettative per ilè scesa da 58 a 56,2, quella sulla situazione ...Giovedì 13 ottobre si è verificato un evento che, in Cina, è un'assoluta rarità: una protesta pubblica contro il regime di Xi Jinping.Milano, 14 ott. askanews) – In queste immagini da Pechino una rarità: uno striscione di protesta contro il presidente Xi Jinping e la sua politica contro la pandemia di Covid, comparso a pochi giorni ...